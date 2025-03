Sort también limita los pisos turísticos

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La nueva ordenanza para regular las viviendas de uso turístico (HUTs) en Sort ha entrado en vigor. Aprobada en octubre del año pasado y publicada recientemente, esta normativa establece restricciones significativas en el número de pisos turísticos por propietario, nuevas exigencias de habitabilidad, y un régimen sancionador más estricto. El alcalde, Baldo Farré, avanza que se espera una reducción de entre el 70% y el 80% de los pisos turísticos, lo que aumentaría el parque de viviendas disponibles para alquiler. Esta medida busca equilibrar la oferta turística con las necesidades de vivienda de los residentes, un desafío común en muchas localidades turísticas.

Entre las medidas clave, cada vivienda debe tener al menos una plaza de aparcamiento por cada seis ocupantes, y se limitan a dos las licencias que puede tener un propietario o empresa. Además, los solicitantes deben estar empadronados en Sort o en la comarca del Pallars Sobirà desde hace al menos tres años. Las multas por infracciones pueden oscilar entre 3.000 y 600.000 euros, dependiendo de la gravedad. Los propietarios tienen un plazo para adaptarse a las nuevas exigencias, con fechas límite específicas para grandes y pequeños propietarios. Concretamente, los grandes tenedores tienen hasta el 17 de enero de 2026 para cumplir los requisitos, mientras que los pequeños propietarios dispondrán de tiempo hasta el 17 de julio del mismo año. También deberán aportar un certificado emitido por el administrador de la comunidad que acredite que la vivienda no está prohibida por votación unánime del resto de vecinos. Las licencias caducarán si no se usan con fines turísticos durante dos años, lo que asegura que las viviendas no queden inactivas. Además, los propietarios deben colocar un cartel en un lugar visible con información básica sobre la actividad turística. Estas medidas buscan no solo regular el sector turístico, sino también garantizar que las viviendas sean utilizadas de manera efectiva y transparente.

Iniciativas para abordar la escasez de vivienda en el municipio

Además de la ordenanza, Sort trabaja en otras iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda en la zona. Colabora con el Govern para retomar la construcción que quedó abandonada en la calle de la Solana tras la crisis inmobiliaria, que aportaría 32 nuevas viviendas a la comarca. También se están rehabilitando las antiguas casas del maestro en Altron y Seuri, que se alquilarán mediante régimen de alquiler público para fijar nueva población en dichas localidades. Concretamente, se están rehabilitando las antiguas casas del maestro. La entrada en vigor de esta ordenanza coincide con la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el decreto de la Generalitat para limitar los pisos turísticos.