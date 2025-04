El plan de autoprotección del pantano de L'Albagés se tramitará de urgencia en "pocas semanas"

Publicado por redacció / ACN Creado: Actualizado:

La Generalitat tramita por la vía de urgencia el plan de autoprotección del pantano de L'Albagés, en Les Garrigues, y prevé homologarlo dentro de "pocas semanas", según ha explicado la directora general de Protección Civil, Marta Cassany, en una reunión con regantes y representantes del territorio. El plan define las medidas de seguridad en caso de emergencia –como una rotura de la presa– en los municipios situados aguas abajo del pantano de cola del canal Segarra-Garrigues. La aprobación de este trámite es imprescindible para poder iniciar el plan de llenado y las pruebas de carga del pantano, un proceso que se alargará dos o tres años más. Los regantes hace tiempo que reclaman llenar L'Albagés para aprovechar el agua que desembalsa el pantano de Rialb. La directora general de Protección Civil, Marta Cassany, ha señalado que el Govern da prioridad a esta cuestión y que están elaborando "por la vía de urgencia" y "agilizando" al máximo todos los trámites del plan de autoprotección del pantano de L'Albagés para que "esté en funcionamiento cuanto antes mejor".

Según Cassany, el plan permitirá disponer de "todas las garantías de seguridad" y que los municipios y sus habitantes sepan qué tienen que hacer en caso de emergencia. Sin embargo, ha recordado que no pueden obviar los informes sectoriales como el del organismo de la cuenca –la Confederación Hidrográfica del Ebro– y la participación de los ayuntamientos en este proceso.

Un momento de la reunión en lLAlbagés entre Govern, regantes y representantes del territorio.Magdalena Altisent

Tan pronto como se homologue el plan de autoprotección, se pedirá a la Confederación poder iniciar el plan de llenado lo antes posible, según el director general de Regadíos y Espacios Agrarios del Departamento de Agricultura, Xavier Gispert. "El pantano no lo podemos llenar al 100% enseguida, se irá llenando por fases porque se tiene que hacer una prueba de carga. El proceso puede tardar entre dos y tres años", ha añadido al director general.

Dos campañas de riego garantizadas

El pantano de cola del canal Segarra-Garrigues tiene una capacidad de 80 hectómetros cúbicos y ahora sólo tiene seis, un volumen que permite garantizar la campaña de riego de este año y el que viene, según Gispert. Sin embargo, el director ha adelantado que las lluvias previstas durante abril y en mayo hacen prever que en junio L'Albagés ya pueda almacenar 15 hectómetros cúbicos.

Actualmente, las 876 hectáreas que riegan del pantano de L'Albagés demandan unos 0,6 hectómetros cúbicos del agua y se prevé que las 1.700 hectáreas que estarán operativas el próximo año consuman unos 2,4. En un futuro está previsto que un poco más de 10.000 hectáreas de regadío se nutren de este embalse que se acabó de construir en el 2017 y que la Generalitat explota desde el año pasado junto con el canal Segarra-Garrigues.

Resignación de los regantes

Los regantes hace tiempo que reclaman llenar el embalse de L'Albagés y este año insisten con el argumento que hay que aprovechar las buenas reservas de agua del pantano de Rialb, casi lleno. El presidente de la comunidad de regantes del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, ha lamentado que todavía no se haya homologado el plan de autoprotección y que el pantano no pueda ir llenándose. En 2021 se puso agua para consolidar los primeros 20 hectómetros cúbicos del plan de llenado y ahora creemos que se podrían poner si no fuera por este trámite. Lo aceptamos, pero no es fácil de entender y no estamos del todo satisfechos. Los regantes no entienden por qué se ha vertido agua al río cuando podría haber ido a L'Albagés a través del canal. "Llevaríamos más de 15 hectómetros cúbicos", ha afirmado Jové.