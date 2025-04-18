Rescatan a un hombre atrapado por un alud en Montellà i Martinet

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat rescataron ayer a un hombre de 48 años que quedó atrapado por un pequeño alud mientras caminaba por el Canal del Ordiguer a Montellà i Martinet. Según evaluaron los efectivos desde el helicóptero, el desprendimiento probablemente se desencadenó de forma accidental por el paso de unos alpinistas por la parte superior del canal.

Les condiciones meteorológicas adversas, con viento y nieve reciente, junto con la estrechez del tramo donde se encontraba la víctima, complicaron las tareas de rescate. Los equipos del GRAE Montaña y del parque de Bellver de Cerdanya no pudieron descender directamente de la aeronave hasta el lugar donde se encontraba el accidentado, y tuvieron que bajar un centenar de metros más abajo para después andar por la nieve hasta llegar a la víctima.

El hombre presentaba una lesión en la pierna que requirió inmovilización para poder descolgarlo unos 120 metros hasta un lugar más seguro donde pudiera operar la grúa del helicóptero. Posteriormente, en Talló, el herido fue puesto a disposición del SEM, que lo trasladó en estado menos grave en el hospital de Puigcerdà.

Otros rescates en la zona durante la jornada

Este no fue el único rescate efectuado por los Bomberos en la comarca. A las 12.55 h, una dotación de GRAE Muntanya rescató en el Canchal del Canal Baridana, en Cava, un esquiador de montaña de 31 años con lesiones en la pierna izquierda, que fue trasladado en estado menos grave en el hospital de la Seu d'Urgell.

Posteriormente, en Lles de Cerdanya, los Bomberos recibieron el aviso de un hombre de 66 años que no podía continuar por el camino de l'Estany del Orri a causa de una lesión de rodilla. En este caso, dos personas lo ayudaron a llegar por su pie al refugio del Cap del Rec sin necesidad de intervención de los servicios de emergencia.

Finalmente, a las 15.43 h, también en Montellà i Martinet, los especialistas del GRAE Montaña rescataron a un hombre de 75 años que había sufrido una lesión en el tobillo mientras caminaba, en compañía de 4 personas más, por el camino del Prat del Cadí.

Consejos de seguridad para Semana Santa

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, los Bomberos de la Generalitat han hecho un llamamiento a la población para disfrutar del medio natural con seguridad y civismo. Hay que extremar las medidas de precaución, especialmente en la montaña, siguiendo cinco premisas básicas: Piensa, Planifica, Fórmate, Equípate y Minimiza Riesgos.

Se recomienda consultar previamente la previsión meteorológica, planificar adecuadamente la actividad teniendo en cuenta horarios, recorrido y condición física, y evitar desplazarse a zonas afectadas por alertas de Protección Civil. Llevar siempre el material adecuado, informar a alguien sobre la ruta prevista y disponer de un teléfono móvil con batería son medidas esenciales para minimizar riesgos.

En caso de accidente, los Bomberos recuerdan la importancia de realizar una rápida llamada en el teléfono de emergencias 112 para reducir las posibles consecuencias.