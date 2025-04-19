Aitona y la Generalitat desbloquean la reforma de la escuela Francesc Feliu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un acuerdo entre el ayuntamiento de Aitona y la Generalitat permitirá iniciar este verano obras por valor de 229.000 euros en la escuela Francesc Feliu. Esto pondrá fin a un año de bloqueo sobre el futuro del inmueble, propiedad de la congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas y alquilado desde 2012 al departamento de Educación.

El consistorio rechazó el pasado verano asumir la propiedad del edificio, al constatar que la Generalitat no había llevado a cabo en los últimos trece años las obras previstas para rehabilitarlo y que la inversión necesaria para hacerlo era inasumible para las arcas municipales. Ahora, consistorio y Govern han acordado una primera actuación para subsanar las deficiencias más urgentes.

Las obras incluirán la renovación del pavimento del patio deportivo, la instalación de porterías mixtas, la mejora del alumbrado exterior, nuevos aparcamientos para bicicletas, plantación de árboles, el cambio del pavimento en la planta baja, reparaciones en la fachada y un nuevo sistema de detección de incendios. El consistorio espera que esta sea la primera de varias intervenciones, con una inversión de 2 millones de euros. Esto abriría de nuevo la posibilidad de que el ayuntamiento aceptase la propiedad del edificio.

La delegada de la Generalitat, Núria Gil, visitó esta semana el colegio junto a la alcaldesa, Rosa Pujol, y el edil de Educación, Eduard Martín. Pujol subrayó: “Queremos una escuela digna, segura y moderna, a la altura de las necesidades educativas del pueblo”.