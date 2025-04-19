Alcaldes del Jussà reclaman ya el helicóptero del SEM en Tremp

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los alcaldes del Pallars Jussà han mostrado su preocupación por la ausencia del helicóptero medicalizado en la base del SEM (Servicio de Emergencias Médicas) de Tremp estos días y han reclamado agilizar la resolución del concurso para contratar a una nueva concesionaria para prestar este servicio. El alcalde de Sant Esteve de la Sarga y presidente del consejo de alcaldes de la comarca, Jordi Navarra, calificó de “imprescindible” la presencia de la aeronave en la base de Tremp y destacó que su actividad “salva vidas” en una zona de orografía montañosa como el Pallars.

La ausencia del helicóptero comenzó el pasado mes de enero de forma recurrente. Cuando esto sucede, el SEM redistribuye los tres disponibles en Lleida, Sabadell y Girona. Esto es lo que ha sucedido esta semana. El SEM está solo con 3 de los 4 helicópteros medicalizados de Catalunya, al retirar uno la empresa concesionaria. Una de las condiciones del nuevo concurso es asegurar un helicóptero en Tremp.