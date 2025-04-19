Retiran 2 años el carnet a un chófer de Mollerussa por ir ebrio por la A-2

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un camionero de 50 años de Mollerussa fue condenado el martes a dos años de retirada del carnet de conducir y a una multa de 1.080 euros después que los Mossos d’Esquadra le detuvieran el lunes por conducir ebrio y de forma temeraria por la autovía A-2 a su paso por Ponent. El infractor fue arrestado en Bellpuig cuando intentó huir a pie, negándose a hacer el test de alcoholemia.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16.30 horas del lunes, cuando varios conductores alertaron de que un camión circulaba invadiendo el arcén de la autovía, sin respetar las distancias de seguridad con los otros usuarios y poniendo en grave peligro su integridad. Inmediatamente, varias dotaciones del Área Regional de Tráfico de los Mossos d’Esquadra iniciaron la búsqueda del camión, localizando el vehículo aparcado en un parking de un restaurante de la N-II en Bellpuig. Los agentes entraron en el establecimiento y vieron salir por la puerta de atrás a un hombre que coincidía con la descripción del conductor infractor, que quería huir corriendo y que pudo ser interceptado tras una persecución a pie.

Después de identificarlo y comprobar que efectivamente era el conductor del camión denunciado, se le requirió a hacer el test de alcohol, al presentar síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Ante su negativa, fue detenido por conducción temeraria, negativa a someterse a la prueba de alcoholemia y por conducir bajo los efectos del alcohol.

El camionero, vecino de Mollerussa, pasó el martes a disposición judicial en Cervera y fue condenado en un juicio rápido. Concretamente, se le impuso la retirada del permiso de conducir durante 24 meses y seis días y al pago de una multa de 1.080 euros, según ha podido saber este periódico.