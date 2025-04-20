Apicultor por un día y turismo consciente

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Apiturismo o sentirse apicultor por un día. Esta es una de las experiencias que ofrece la empresa La Nostra Mel de la familia Clarià, en Pavia (Talavera). “La idea surgió porque hay un gran desconocimiento del mundo de las abejas”, explica Pol Clarià, hijo mayor de la familia. Este mes las visitas son gratuitas y esperan a unas 800 personas. La iniciativa cuenta con la colaboración del ayuntamiento. En el tour los participantes conocen la historia de la explotación y la importancia de las abejas: “Dos terceras partes de los alimentos que consumimos dependen de la polinización y las abejas son el mayor grupo polinizador”. Lo que más fascina al visitante es ponerse el traje de apicultor para trasladarse al apiario donde residen las colonias de abejas. También descubren plantas aromáticas y finalizan con una pequeña degustación. “Es inevitable que el turismo deje una huella. Nuestro objetivo es que esa huella tenga el impacto más positivo posible”, señala Juli Alegre, director del Patronato de Turismo de la Diputación, que explica que experiencias como el apiturismo forman parte de la nueva tendencia hacia un turismo “consciente y regenerativo”. “Incorporamos en nuestra estrategia al residente” del destino turístico, señala: “El propósito es hacer de Lleida un lugar mejor donde vivir”.

Familia Luzar González, Areta, en Vizcaya: «Nos gusta el ambiente de pueblo, Castelldans está genial»

La proposta de La Nostra Mel, gratuïta aquest mes, està registrant una elevada demanda de visitants. - CARMINA MARSIÑACH

La familia Luzar González vive en Areta, Vizcaya, y ha pasado la Semana Santa en Catalunya. Sus 4 miembros viajan en autocaravana y el último destino es Salou. Estuvieron en Castelldans, que ha estrenado un aparcamiento destinado a este tipo de vehículos. “Buscábamos un pueblo pequeño para estar tranquilos, miramos por internet y escogimos Castelldans”. Con dos niños, una de las razones para elegir este área ha sido la familiaridad y la cercanía “Es un ambiente muy familiar. El pueblo está genial, tranquilo, amplio, hay mucha zona verde y hemos estado a gusto”. “Lo que nos gusta es el ambiente de pueblo”, aseguran.

Mireia y Jordi, han estado en Aransa: «El Alt Urgell y la Cerdanya son lugares ideales para el senderismo»

La proposta de La Nostra Mel, gratuïta aquest mes, està registrant una elevada demanda de visitants. - C. MARSIÑACH

Mireia, Jordi y su perro Duc viajan siempre que pueden en busca de naturaleza, senderismo, sin aglomeraciones y gastronomía de kilómetro 0. El Alt Urgell y la Cerdanya son “lugares ideales”, dicen. Han estado alojados en Aransa, en un establecimiento rural que admite mascotas, y desde allí han practicado senderismo. Llegaron el lunes y se fueron el jueves. “Buscamos siempre que podemos viajar los días con menos aglomeraciones, nos gusta ir al revés del resto”, afirman. Ella es profesora y él trabaja los fines de semana. Pasaron un día entero visitando el románico, el centro histórico y el Parc del Segre.

Laura Martínez, familia de Chiva (València): «Hemos venido a la Segarra a desconectar y a convivir»

La proposta de La Nostra Mel, gratuïta aquest mes, està registrant una elevada demanda de visitants. - C. SANS

Laura Martínez, de Chiva (Valencia), pasa cuatro días de Semana Santa con parte de su familia y sus amigos en Cal Saumell, una casa rural de Montornès de Segarra. Son 16 personas, ocho adultos y ocho niños. Su prioridad siempre es encontrar una casa rural donde quepan todos. “A veces también hemos ido de camping, pero una casa rural es más cómoda, estamos todos juntos y haces más piña”, explica. Es la primera vez que visitan la Catalunya interior, habían estado en Barcelona o Lloret de Mar, pero nunca en la Segarra. “Nos habían dicho que era una zona muy chula”, dice. Su idea era hacer alguna excursión y buscar alguna actividad divertida para los más pequeños, pero “básicamente hemos venido a relajarnos, a desconectar y a convivir”. Llegaron el viernes y se marcharán hoy por la tarde. De momento están encantados con la casa y con el paisaje exuberante que se puede ver estos días de primavera en la Segarra y un mar verde, amarillo. “Esta casa es maravillosa, superar esto va a ser complicado”, señala.