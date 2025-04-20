Turismo cultural hidráulico en Talarn con el ciclo ‘Música a Contracorrent’

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El agua es uno de los ejes vertebradores de la oferta turística en el Pirineo de Lleida en el marco de la Semana Santa. Pero además de los deportes de aventura, el turismo hidráulico también gana protagonismo con visitas y actividades culturales en las centrales y museos hidroeléctricos. Precisamente, la central hidroeléctrica de Talarn abrió ayer al público sus instalaciones para acoger el primer concierto de la tercera edición del ciclo Música a Contracorrent y la exposición El Pallars il·lumina Catalunya. También estaba previsto al mediodía un concierto de la banda Celobert en la plaza Redona, en la Colònia d’Enher de El Pont de Suert. Asimismo estaban previstas puertas abiertas en otros equipamientos, como la central hidroeléctrica de Capdella, en la Vall Fosca, la de Camarasa (Noguera) y la de Tavascan (Pallars Sobirà).

En la de Talarn, la central se convirtió en escenario de un concierto vermut a cargo de El Duet y de una exposición que explica lo que supuso la construcción de las diferentes centrales en el territorio en un recorrido histórico desde principios del siglo XX hasta las puertas de la Guerra Civil.

El ciclo Música a Contracorrent seguirá el 10 de mayo en Camarasa y culminará el 8 de junio en el Museu de l’Aigua de Lleida.