Curso de educación en el ocio para veinte adolescentes

Aprovechando la Semana Santa, una veintena de jóvenes de 16 a 18 años han participado en un curso gratuito para formarse como premonitores en Tàrrega. Estaba organizado por el ayuntamiento y ha sido impartido por la escuela de formación de la cooperativa Quàlia.

Como novedad de este año, el curso se ha impartido en la escuela Àngel Guimerà y las plazas se agotaron con la demanda de jóvenes de Tàrrega, Mollerussa, Ciutadilla, Agramunt, Bellpuig, Verdú, Lleida y Golmés. El objetivo del curso era desarrollar habilidades pedagógicas, liderazgo y gestión de actividades recreativas mediante una combinación de aprendizaje teórico y ejemplos prácticos. Entre otros temas, trabajaron la gestión de grupos, los primeros auxilios, técnicas de comunicación, resolución de conflictos, planificación de actividades y promoción del ocio inclusivo. Con un enfoque participativo, la formación estaba diseñada para jóvenes de 16 a 18 años con interés en la educación no formal y la animación sociocultural. Una vez completado el curso, está previsto que los participantes lleven a cabo la parte práctica de formación, también de 20 horas.