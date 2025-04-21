Una escuela con mucha proyección
Acaban los actos del centenario del colegio de Guimerà con la presentación de un cuento, un juego de pistas, una exposición y una mesa redonda. Afronta el futuro con optimismo
La escuela de Guimerà cerró ayer los actos de celebración de su centenario con una gran fiesta. Una de las actividades centrales fue la presentación del cuento Anem a l’escola, de Francesca Rauet, con el diseño de Núria Zoroa, su hija. Un volumen en el que Rauet recuerda vivencias propias y de su amiga Paquita Binefa durante los años 60: “Cruzábamos el río por una palanca de madera para llegar a clase, llevábamos troncos para calentar el aula, en nuestra clase solo había chicas, en el patio jugábamos a la cuerda, gomas, pelota, patacones o balas..., y las mayores íbamos a la fuente a llenar el silló para beber en clase...”. Los once alumnos que tiene actualmente el centro dieron a conocer el juego de pistas que han creado para los turistas que visiten Guimerà.
También se celebró una mesa redonda en la que seis vecinos de entre 18 y 74 años, uno por cada década, recordaron anécdotas de su paso por la escuela.
Finalmente, los asistentes pudieron ver una muestra retrospectiva. El alumnado ha recuperado viviencias, fotos y objetos de un centenar de exalumnos que aún residen en el pueblo.
La directora, Antònia Sabaté, y la maestra Marta Bailac explicaron que afrontan el futuro con optimismo. El próximo curso recuperarán el servicio de comedor y ofrecerán actividades extraescolares gracias a diferentes programas subvencionados. El alcalde, Salvador Balcells, destacó que trabajan para poder abrir una llar d’infants.