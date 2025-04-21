Una escuela con mucha proyección

Los once alumnos del centro educativo con sus maestras mostrando el juego de pistas que han creado. - LAIA PEDRÓS

La escuela de Guimerà cerró ayer los actos de celebración de su centenario con una gran fiesta. Una de las actividades centrales fue la presentación del cuento Anem a l’escola, de Francesca Rauet, con el diseño de Núria Zoroa, su hija. Un volumen en el que Rauet recuerda vivencias propias y de su amiga Paquita Binefa durante los años 60: “Cruzábamos el río por una palanca de madera para llegar a clase, llevábamos troncos para calentar el aula, en nuestra clase solo había chicas, en el patio jugábamos a la cuerda, gomas, pelota, patacones o balas..., y las mayores íbamos a la fuente a llenar el silló para beber en clase...”. Los once alumnos que tiene actualmente el centro dieron a conocer el juego de pistas que han creado para los turistas que visiten Guimerà.

También se celebró una mesa redonda en la que seis vecinos de entre 18 y 74 años, uno por cada década, recordaron anécdotas de su paso por la escuela.

Finalmente, los asistentes pudieron ver una muestra retrospectiva. El alumnado ha recuperado viviencias, fotos y objetos de un centenar de exalumnos que aún residen en el pueblo.

La directora, Antònia Sabaté, y la maestra Marta Bailac explicaron que afrontan el futuro con optimismo. El próximo curso recuperarán el servicio de comedor y ofrecerán actividades extraescolares gracias a diferentes programas subvencionados. El alcalde, Salvador Balcells, destacó que trabajan para poder abrir una llar d’infants.