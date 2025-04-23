Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Valira del Nord en Ordino

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Policía de Andorra investiga la muerte de una mujer de 77 años que fue encontrada ayer sin vida en el río Valira del Nord a la altura de la Cortinada, en la parroquia de Ordino. Según fuentes próximas, el aviso se recibió sobre las doce del mediodía, cuando un ciudadano vio el cuerpo de esta persona en el agua, en el interior del río y que aparentemente se encontraba sin vida, y alertó a los agentes de circulación de Ordino. Inmediatamente, hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía así como de los servicios sanitarios y de los Bomberos, que, pese a las maniobras de reanimación, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La mujer, de origen francés, hacía solo unos días que se había ido a vivir a Andorra con su hija, que ya residía en el Principat. Fuentes policiales señalaron que la investigación, que está judicializada, deberá determinar las circunstancias y las causas de la muerte de la víctima. Los primeros indicios, según medios andorranos, apuntaban a un accidente como causa más probable.

En mayo del año pasado, los bomberos andorranos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años que un día antes había caído al río Valira al ceder el terreno del lugar donde trabajaba, el proyecto Caldes, en la parte alta de la parroquia de Escaldes, en Andorra. Después de cinco horas de búsqueda, el cuerpo fue localizado junto al puente de la Margineda, en la parroquia de Andorra la Vella. El hombre se habría dado un golpe en la cabeza y habría quedado inconsciente, según explicaron algunos testigos. Asimismo, un compañero habría intentado ayudarlo pero la fuerza del río arrastró al hombre aguas abajo.