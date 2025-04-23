Oferta de trabajo en Balaguer para reparto de prensa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una empresa de distribución de prensa está buscando profesionales para cubrir el reparto de diarios a Balaguer, en horario matinal de 6:00 a 9:00 horas. La oferta laboral, dirigida especialmente a residentes de la capital de la Noguera, presenta una oportunidad ideal para aquellas personas que quieran complementar sus ingresos con un trabajo a tiempo parcial.

Según detalla el anuncio, se trata de cubrir sustituciones esporádicas, hecho que permite combinar esta actividad con otros empleos. Entre los requisitos indispensables, los candidatos tendrán que disponer de vehículo propio y, o bien residir en Balaguer, o tener un conocimiento exhaustivo de las calles de la ciudad para garantizar un reparto eficiente.

Condiciones y perfil del candidato

El horario establecido, de 6:00 a 9:00 de la mañana, está pensado para facilitar la conciliación con otras responsabilidades laborales o personales. La empresa valora especialmente la familiaridad con la geografía urbana de Balaguer, ya que eso contribuye directamente a la eficacia en la distribución de la prensa por los diferentes barrios y zonas.

Las personas interesadas en esta oportunidad laboral pueden contactar directamente al número de teléfono 638028749 para concertar una entrevista personal, donde podrán recibir más información sobre las condiciones específicas del puesto de trabajo y el proceso de selección.