Organizan un mercado para un intercambio de plantas en Torregrossa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Torregrossa será escenario el sábado de un mercado de intercambio de esquejes de plantas. Los aficionados a la botánica podrán llevar esquejes de diferentes variedades y cambiarlos por otros. La iniciativa se enmarca dentro de la segunda edición de Floreix Torregrossa, un ciclo que organiza la entidad Fem Llavor junto con el ayuntamiento que busca promocionar actividades relacionadas con la naturaleza y que al mismo tiempo contribuya a mejorar el municipio a nivel medioambiental. El mismo día está previsto un encuentro de los Urban Sketchers de Lleida. Asimismo, el historiador local Ramon Manuel Ribelles llevará a cabo un recorrido por el interior de espacios emblemáticos locales.

Floreix Torregrossa ha incluido hastsa ahora actividades como una charla a cargo de Floristería Flor de Te o un taller de replantación de especies aromáticas a cargo de los alumnos de ciclo medio de la escuela de Primaria La Bassa. Para finalizar el ciclo, el 4 de mayo se llevará a cabo una exposición, que coincidirá con la clausura de la Primavera Cultural que ha organizado el consistorio.