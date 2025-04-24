Junts logra la mayoría con una nueva edil, pero se le “escapa” la alcaldía

Romina León es desde el pasado jueves la nueva alcaldesa de El Cogul. Es también la única concejala de la formación municipalista Per Tu desde que su antecesora, Maria dels Àngels Julià, presentó su renuncia como primera edil a principios de este mismo mes. La marcha de Julià desencadenó un cambio en el equilibrio de fuerzas políticas de este municipio, donde los vecinos votan con listas abiertas. La sustituyó Núria Civit, miembro de la lista de Junts y que había sido alcaldesa entre los años 2015 y 2019. Su nombramiento como concejala dio a los juntistas la mayoría absoluta en el ayuntamiento, con tres de los cinco ediles que conforman el pleno municipal. Pese a ello, no consiguieron relevar a Per Tu al frente del consistorio.

El grupo municipal de Junts trató de hacer valer su nueva mayoría absoluta para obtener la alcaldía. En el pleno de investidura, celebrado en Jueves Santo, presentó como candidata a la concejala Encarna Arbonés. Por su parte, León, que había sido teniente de alcalde desde el inicio del mandato y había asumido la alcaldía accidental desde la dimisión de Julià, se postuló también para seguir al frente del consistorio como primera edil.

León ganó la votación y fue investida alcaldesa con tres de los cinco votos del pleno: el suyo, el de Anna Torres, exalcaldesa y única concejala de Acord Municipal (marca blanca de ERC), y el de Adrià Martí, uno de los tres concejales de Junts. La candidatura de Arbonés recibió los dos votos restantes del grupo de Junts.

El resultado de la votación provocó sorpresa y consternación entre la dirección de Junts en la comarca de Les Garrigues. Martí, por su parte, argumentó que El Cogul “es un pueblo muy pequeño, no entendemos de partidos y hemos dado apoyo a las personas más votadas”. En las elecciones locales de 2023, León obtuvo 52 votos, los mismos que Torres y solo por debajo de los 55 que consiguió Julià. Por su parte, Arbonés obtuvo 42. “El objetivo común es un pueblo mejor, y para eso trabajamos todos y cada uno de los concejales”, recalcó Martí. Desde el inicio del mandato municipal en 2023, los cinco miembros del consistorio han formado parte del equipo de gobierno.

Por su parte, la nueva alcaldesa explicó que su voluntad es dar continuidad a los diferentes proyectos en marcha del ayuntamiento en los dos años que quedan de mandato municipal. Destacó la necesidad de llevar a cabo inversiones vinculadas a subvenciones del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (Puosc) y del fondo de transición nuclear, así como “construir” vías de colaboración con otros municipios vecinos.