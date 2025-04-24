La primera mina de leonardita de Catalunya, en Almatret: una empresa leridana recibe la autorización para extraer ese residuo

Imagen de archivo de una explotación minera en la cuenca del Baix Segre.

La empresa Eneripromo, con sede en Alcarràs, ha obtenido la autorización de la Generalitat para explotar en Almatret la primera mina de leonardita que se pone en marcha en Catalunya.

La leonardita es un residuo de la actividad minera, principalmente de la extracción de lignito, que se encuentra a medio camino entre la turba, más cercana a la madera, y ese mineral.

La autorización de la dirección genera de Industria de la Generalitat, que llega tras haber concluido el periodo de consulta pública iniciado a finales de diciembre del año pasado, incluye la “calificación del recurso” dentro de la llamada “sección B”, en este caso como residuo de una actividad minera desarrollada con anterioridad y, por lo tanto, de origen no natural.

Su riqueza en ácidos húmicos la convierte en un fertilizante de elevada potencia para estimular el desarrollo de los vegetales, lo que ha animado su extracción en varias zonas del Estado, entre ellas la cercana cuenca de Mequinensa y algunas de Teruel, para comercializarla entre empresas agrícolas.

De hecho, empresas como los grupos cooperativos Actel y Fruits de Ponent, y otras como Ametller Origen y Fruitolle, se encuentran entre los clientes de Eneripromo, que opera bajo la marca Leonardita del Ebro.

Esa es, precisamente, la denominación bajo la que la Generalitat ha aprobado la explotación del yacimiento minero de Eneripromo en Almatret, cuya superficie de acopio incluye siete parcelas del polígono 16 de ese término municipal, entre la Vall de la Vila y el Tossal del Gepo.

Las fincas, divididas en tres grupos, suman una superficie de 22,46 hectáreas y en su día fueron explotadas para la extracción de lignito por Carbonífera del Ebro.

La normativa de la UE define la leonardita como un “sedimento orgánico sin tratar rico en ácidos húmicos” cuyo empleo como fertilizante en la agricultura ecológica se autoriza desde finales de 2023 “únicamente si se obtiene como subproducto de actividades mineras”.

El tratamiento es similar al que reciben otros materiales como la arcilla o la xilita, esta última derivada también del lignito.

Las empresas mineras intentan dar con su extracción un nuevo uso a las antiguas minas de carbón, dentro del proceso de reconversión de ese sector impulsado por la creciente descarbonización del sistema eléctrico, que durante décadas fue su principal cliente para alimentar las centrales térmicas y de ciclo combinado.

Eneripomo es una sociedad unipersonal con un capital social de 3.000 euros que, desde principios de abril del año pasado, tiene como socio único y como administradora a Irene Palomeque.

La anterior titular de las minas de lignito, Carbonífera del Ebro, con sede en Mequinensa, está extinguida desde finales de 2021, cuando el juzgado Mercantil número 1 de Zaragoza dio por finalizada la fase de liquidación derivada del concurso de acreedores que había comenzado a tramitar en 2014.

La situación de insolvencia fue declarada ante el juzgado por la propia empresa, que una década antes llegaba a facturar más de 320 millones de euros al año y empleaba a más de 300 trabajadores.