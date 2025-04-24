Un árbol que provoca destrozos

El gran pino en la plaza junto a la calle Les Eres, al que el ayuntamiento atribuye daños en el firme.

Publicado por Segre

El deterioro de un tramo de la calle de Les Eres de Seròs y su entorno provoca quejas entre los vecinos de la zona. El pavimento de esta vía y de la pequeña plaza junto a ella aparece cuarteado por profundas grietas y presenta un perfil irregular e incluso hundimientos en algunos puntos. Esto provoca desde hace tiempo tropiezos y caídas de peatones. Algunos afectados han reclamado al ayuntamiento que lleve a cabo reparaciones en la calle.

El consistorio, por su parte, dijo tener constancia de este problema y explicó que el mal estado del pavimento de la calle en la intersección con la calle Segrià no se debe al tráfico de vehículos, sino a un motivo algo más inusual. Lo atribuyó crecimiento bajo el suelo de las raíces de un gran pino en la placeta, que han llegado a provocar daños en la superficie.

El alcalde, Josep Antoni Romia, avanzó que el ayuntamiento tiene intención de llevar a cabo obras para rehabilitar el tramo dañado de calle de Les Eres y su entorno a partir del próximo mes de mayo. Estos trabajos, apuntó, deberán incluir la tala del gran árbol para evitar que los desperfectos en el pavimento se reproduzcan con el tiempo, a medida que crezcan las raíces.

Romia detalló que la brigada municipal deberá llevar a cabo la reparación del firme, mientras que el ayuntamiento contratará una empresa especializada para que lleve a cabo la tala del árbol. Se trata de un ejemplar que ha crecido mucho más que otros plantados en su entorno inmediato.

“Los trabajos también se han retrasado porque deberán afectar a tuberías de conducción de agua y de gas, y desde el ayuntamiento estamos negociando las afectaciones con las empresas suministradoras”, explicó el primer edil.