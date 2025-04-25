Desprendimientos en el tejado de la Universitat de Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Las lluvias del pasado fin de semana provocaron desprendimientos de tejas de la torre sureste de la Universitat de Cervera. Una vecina alertó el domingo a la Policía Local sobre tejas a punto de caer y se desplegó un dispositivo conjunto con los Mossos d’Esquadra, que acordonaron la zona, y los bomberos, que se encargaron de retirar los elementos afectados.

Desde la Paeria instaron a la Generalitat, propietaria del inmueble, a reparar de inmediato el tejado. El martes, técnicos del departamento de Educación y Cultura de la Generalitat y de la Paeria comprobaron los desperfectos y el día de Sant Jordi empezaron los trabajos de reposición de tejas. El Govern destinará 48.000 euros a esta intervención de urgencia. Las obras han obligado a cortar la circulación de vehículos del carril oeste del paseo Jaume Balmes, al lado de la Universitat, y está previsto que se alarguen entre una semana y quince días.

Según el alcalde, Jan Pomés, los técnicos están revisando todo el tejado y ya se han detectado patologías “bastante importantes”, que requerirán una intervención a corto plazo. La Generalitat estudiará la viabilidad económica de renovar por completo la cubierta del edificio, aunque hacerlo podría tener un coste muy elevado. Por ello, el primer edil reclama a la Generalitat que planifique una rehabilitación profunda del edificio de la Universitat. “Las intervenciones de urgencia se están convirtiendo en la normalidad y eso no puede ser”, lamentó. En este sentido, señaló que el deterioro del edificio puede suponer un peligro para usuarios y visitantes.

Cabe recordar que, en enero del año pasado, se desplomó una viga de madera de uno de los campanarios y dos de los tres patios se tuvieron que cerrar al público. Además, la Generalitat instaló años atrás vallas en el interior del edificio por desprendimientos de las fachadas y del tejado.

El edificio de la Universitat es el centro neurálgico de Cervera. Acoge el Institut Antoni Torroja, la UNED, el archivo comarcal, la biblioteca y el depósito de archivos del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB. También es escenario de exposiciones, conferencias o conciertos, como los del Festival de Pasqua que se celebraron en la pasada Semana Santa.