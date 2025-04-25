Desprendimientos en el tejado de la Universitat de Cervera
La Generalitat, titular del edificio, ha intervenido de urgencia. La Paeria reclama una rehabilitación más profunda del inmueble
Las lluvias del pasado fin de semana provocaron desprendimientos de tejas de la torre sureste de la Universitat de Cervera. Una vecina alertó el domingo a la Policía Local sobre tejas a punto de caer y se desplegó un dispositivo conjunto con los Mossos d’Esquadra, que acordonaron la zona, y los bomberos, que se encargaron de retirar los elementos afectados.
Desde la Paeria instaron a la Generalitat, propietaria del inmueble, a reparar de inmediato el tejado. El martes, técnicos del departamento de Educación y Cultura de la Generalitat y de la Paeria comprobaron los desperfectos y el día de Sant Jordi empezaron los trabajos de reposición de tejas. El Govern destinará 48.000 euros a esta intervención de urgencia. Las obras han obligado a cortar la circulación de vehículos del carril oeste del paseo Jaume Balmes, al lado de la Universitat, y está previsto que se alarguen entre una semana y quince días.
Según el alcalde, Jan Pomés, los técnicos están revisando todo el tejado y ya se han detectado patologías “bastante importantes”, que requerirán una intervención a corto plazo. La Generalitat estudiará la viabilidad económica de renovar por completo la cubierta del edificio, aunque hacerlo podría tener un coste muy elevado. Por ello, el primer edil reclama a la Generalitat que planifique una rehabilitación profunda del edificio de la Universitat. “Las intervenciones de urgencia se están convirtiendo en la normalidad y eso no puede ser”, lamentó. En este sentido, señaló que el deterioro del edificio puede suponer un peligro para usuarios y visitantes.
Cabe recordar que, en enero del año pasado, se desplomó una viga de madera de uno de los campanarios y dos de los tres patios se tuvieron que cerrar al público. Además, la Generalitat instaló años atrás vallas en el interior del edificio por desprendimientos de las fachadas y del tejado.
El edificio de la Universitat es el centro neurálgico de Cervera. Acoge el Institut Antoni Torroja, la UNED, el archivo comarcal, la biblioteca y el depósito de archivos del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB. También es escenario de exposiciones, conferencias o conciertos, como los del Festival de Pasqua que se celebraron en la pasada Semana Santa.