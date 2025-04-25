El turismo activo tiene un impacto de 113 millones y emplea a más de 1.800 personas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La demarcación de Lleida ha dado el pistoletazo de salida a una nueva temporada de turismo activo con el objetivo de consolidar el récord de más de 800.000 actividades anuales, tras cerrar 2024 con cifras históricas tanto en participación como en impacto económico. La presentación oficial, celebrada ayer en Llavorsí, ha puesto de relieve la importancia estratégica de este sector, que el año pasado generó un impacto económico de 112,92 millones de euros, un 1,3% más que en 2023, y dio empleo a 1.866 personas en toda la demarcación.

Actualmente, 279 empresas —218 de ellas en el Pirineo— ofrecen una amplia variedad de actividades de tierra, agua y aire, siendo el Pallars Sobirà la comarca líder con 62 empresas, seguida por la Val d’Aran y el Alt Urgell. Según el estudio elaborado por la Càtedra de Turisme de la Universitat de Lleida, el 53,1% de las actividades contratadas en 2024 fueron de tierra, como trekking, senderismo, BTT o hípica; el 44,7% correspondió a deportes acuáticos, destacando el rafting con casi 200.000 servicios, y el 2,2% a actividades de aire, como parapente y globos aerostáticos. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, destacó que “en estos 39 años desde la primera bajada de rafting por la Noguera Pallaresa, Lleida ha construido una oferta que combina emoción, respeto por el entorno y dinamismo económico”, subrayando el potencial transformador del sector. Por su parte, el vicepresidente del ente provincial, Juan Antonio Serrano, defendió un modelo turístico basado en la proximidad, la autenticidad y la sostenibilidad, señalando que el 73,3% de los visitantes que contratan actividades de turismo activo en Lleida son catalanes, mientras que el 14% provienen del resto de España y el 12,7% del extranjero, lo que evidencia la fortaleza del mercado de proximidad y el crecimiento paulatino del turismo internacional.