Solsona abrirá las piscinas el 16 de junio y busca dos taquilleros

El ayuntamiento de Solsona ha aprobado la convocatoria de dos plazas de taquillero para la próxima temporada de baño en las piscinas municipales. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 15 de mayo. Se trata de una contratación laboral temporal, comprendida entre el 16 de junio y el 31 de agosto, con una dedicación a tiempo parcial de 36,5 horas semanales. El horario de trabajo será de 9 a 14.30 horas y las tardes de 14.30 a 20 horas.