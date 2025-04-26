El conseller Miquel Sàmper inaugura la Feria Q de Balaguer

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha inaugurado este sábado la nueva edición de la Feria Q de Balaguer, un escaparate comercial, gastronómico y de servicios en la comarca de La Noguera. Durante el acto oficial, Sàmper ha reivindicado el papel fundamental de las ferias locales como impulsoras de la economía catalana y ha puesto en valor la importancia del comercio de proximidad para mantener vivas las ciudades.

"Las ferias son, en esencia, un gran motor del país. Desde la Conselleria de Empresa y Comercio apostamos por apoyar estos eventos, porque aquí es donde el comercio local demuestra su fortaleza", ha manifestado el conseller, quien se mostró particularmente interesado por la oferta gastronómica presente en el recinto ferial. Sàmper subrayó que "la gastronomía es un valor fundamental de Catalunya" y admitió que aún tenía mucho por descubrir en Balaguer.

Al ser consultado sobre la potencia gastronómica del territorio, el conseller reflexionó acerca del reconocimiento de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía: "No seremos plenamente conscientes de lo que significa hasta que lo hayamos perdido", advirtió. Citando al prestigioso chef Ferran Adrià, destacó la excepcional riqueza culinaria catalana, capaz de ofrecer en un espacio reducido productos de primera calidad como fruta, verdura, carne y pescado, superando incluso a potencias gastronómicas como Italia o Francia.

Promoción internacional de la gastronomía catalana

Sàmper, quien reconoció tener "cierto origen culinario", animó a las autoridades locales a continuar promoviendo los productos y la cocina autóctona. "Cada lugar tiene una cocina que merece ser más conocida. Pienso, por ejemplo, en la olla aranesa, que debería ser reconocida en todas partes", comentó durante su intervención.

El conseller hizo un llamamiento a aprovechar los meses restantes de este año de reconocimiento gastronómico para promocionar Balaguer y todo el territorio catalán, tanto a nivel nacional como internacional. "Ahora el presidente Illa viajará a Japón, yo he estado hace poco en China y volveré en unos días. Siempre que tengamos la oportunidad, debemos hablar de lo que tenemos aquí: de Balaguer, de la Vall d'Aran, de Tarragona, de Girona", concluyó.

Balaguer apuesta por el comercio local

Por su parte, la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, destacó la relevancia de contar con espacios como la Feria Q en el marco del reconocimiento de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía. "Es fundamental tener espacios donde nuestros productores y empresarios puedan demostrar lo que hacemos en el territorio", afirmó. La primera edil puso en valor la fortaleza económica de la comarca de la Noguera y de toda la demarcación de Lleida, y agradeció la visita del conseller para conocer "de primera mano lo que sienten y lo que demandan" los productores y empresarios locales.

González también quiso reconocer el esfuerzo de los expositores, "que cada año apuestan por la feria, creyendo en ella y haciéndola más grande", así como la participación ciudadana. "La Feria Q no es solo una muestra de stands, sino que ofrece una programación de actividades paralelas que permiten conocer el trabajo de los expositores desde una perspectiva más profunda. Durante todo el fin de semana no paramos de hacer actividades, no cerramos al mediodía, se puede comer en la feria y disfrutar de todo lo que ofrece", explicó.

La Feria Q permanecerá abierta durante todo el fin de semana, ofreciendo a los visitantes una amplia muestra de comercio, gastronomía y servicios de la comarca, consolidándose como uno de los principales escaparates de la vitalidad económica, cultural y turística de Balaguer y su entorno.