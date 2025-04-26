La Paeria cede a una entidad un inmueble del centro para pisos sociales

La Paeria de Balaguer ha formalizado la cesión de un inmueble ubicado en el centro histórico de la capital a la asociación Reintegra, con el objetivo de transformarlo en un espacio de apoyo y convivencia para colectivos vulnerables. El proyecto contempla la rehabilitación del edificio para habilitar dos pisos sociales destinados a familias en situación de vulnerabilidad, así como la creación de un local social destinado a desarrollar proyectos comunitarios. La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, destacó la importancia de colaborar con entidades del tercer sector “que no solo llevan a cabo una labor social fundamental, sino que ayudan directamente a personas de Balaguer”.

La Paeria de Balaguer aprobó el proyecto de obras para rehabilitar el edificio para uso de vivienda plurifamiliar, que prevé una inversión de 246.620 euros. La primera edil explicó que la entidad ha conseguido ayudas europeas para financiar las obras del edificio. El inmueble está ubicado en la plaza Ollé Pinell, y es un edificio de titularidad municipal en el centro histórico de la capital. Actualmente Balaguer gestiona más 60 pisos propios, once de los cuales están a cargo de la Àgencia de l’Habitatge, que en Balaguer dispone de 131 viviendas.