Prisión para el yihadista acusado de asesinar a un agricultor en el Segrià

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Tudela (Navarra) decretó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Allal El Mourabit, acusado de asesinar a tres agricultores, uno de ellos en Vilanova de la Barca. La jueza dictó el encarcelamiento del imputado por el asesinato cometido en Ribaforada, cronológicamente el segundo, que es por el que se dictó la Orden Europea de Detención y Entrega, que propició el arresto de El Mourabit el 25 de marzo en Béziers, en Francia, como avanzó SEGRE. La jueza considera que existen “serios y notables indicios objetivos” (pruebas de ADN, medidas de geolocalización y comprobación de repetidores, entre otras) de que fue el autor del segundo crimen, cometido el 21 de diciembre de 2023. El Mourabit se negó a declarar.

Este juzgado también lleva la investigación del primero de los tres asesinatos, que se remonta al 23 de noviembre de 2023 en Tudela. El crimen de Vilanova de la Barca lo investiga el juzgado de Instrucción 3 de Lleida, donde está previsto que declaré próximamente.