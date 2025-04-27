Campaña en Vilaller para impulsar el consumo de proximidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vilaller ha presentado su nueva marca Vilaller Gourmet, bajo el lema Sabors de Proximitat. Es una iniciativa que busca impulsar el consumo de productos locales y fortalecer en el mercado el papel de los productores del municipio. El proyecto, promovido desde el ayuntamiento, pretende crear una red colaborativa que conecte a productores, instituciones y ciudadanía, favoreciendo la visibilidad y el apoyo a los negocios locales. Entre los productos de los lotes, están la carne de Carnisseria Porté-Estop, el pan y la pastelería artesana del Forn Codina, las garrapiñadas de PralinaSol, hierbas aromáticas del Parc de les Olors, el Cassis de Vilaller y la miel de montaña de Albert Mallada. Cada producto ofrece una “degustación de Vilaller”, invitando a la ciudadanía a comprar local. La campaña tiene como objetivo dar a conocer tanto la marca como los productos que la integran, poniendo en valor la calidad y el origen de los lotes gastronómicos. Aprovechando la presencia en ferias y eventos, la iniciativa espera generar visibilidad y aumentar las ventas, al tiempo que fomenta la identidad y la economía del territorio.