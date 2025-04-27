Campaña en Vilaller para impulsar el consumo de proximidad
Crean la marca Vilaller Gourmet
Vilaller ha presentado su nueva marca Vilaller Gourmet, bajo el lema Sabors de Proximitat. Es una iniciativa que busca impulsar el consumo de productos locales y fortalecer en el mercado el papel de los productores del municipio. El proyecto, promovido desde el ayuntamiento, pretende crear una red colaborativa que conecte a productores, instituciones y ciudadanía, favoreciendo la visibilidad y el apoyo a los negocios locales. Entre los productos de los lotes, están la carne de Carnisseria Porté-Estop, el pan y la pastelería artesana del Forn Codina, las garrapiñadas de PralinaSol, hierbas aromáticas del Parc de les Olors, el Cassis de Vilaller y la miel de montaña de Albert Mallada. Cada producto ofrece una “degustación de Vilaller”, invitando a la ciudadanía a comprar local. La campaña tiene como objetivo dar a conocer tanto la marca como los productos que la integran, poniendo en valor la calidad y el origen de los lotes gastronómicos. Aprovechando la presencia en ferias y eventos, la iniciativa espera generar visibilidad y aumentar las ventas, al tiempo que fomenta la identidad y la economía del territorio.