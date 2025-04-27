Nueva pasarela sobre el Flamisell en la Pobla de Segur

El tramo del Flamisell a su paso por La Pobla de Segur donde está prevista la construcción de la pasarela peatonal.

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Pobla de Segur tendrá una nueva pasarela peatonal sobre el río Flamisell que comunicará el Passeig 1 d’Octubre y el Parc dels Raiers. El proyecto, en los primeros pasos de su tramitación ambiental ante la Generalitat, supondrá una inversión de más de 350.000 euros y se beneficiará de ayudas de la UE. Forma parte del plan de sostenibilidad turística del municipio, subvencionado en el año 2022 con 2,1 millones de euros de los fondos Next Generation.

El ayuntamiento plantea la construcción de una pasarela de 78 metros de longitud sobre el Flamisell, sustentada sobre tres pilares de hormigón armado prefabricado. Se accederá a ella a través de una rampa y unas escaleras. Para construirla será necesario alzar nuevos muros de contención junto al río. Este paso elevado deberá “facilitar la movilidad a través de las zonas verdes de la población y evitar que el río sea una barrera de separación”, apunta la memoria del proyecto, actualmente en información pública.

Este documento, asimismo, señala que la futura pasarela formará parte de la ruta cicloturista La Ruta dels Llacs, de 98 kilómetros de longitud entre la ciudad de Lleida y La Pobla de Segur. “Permitirá dar continuidad a esta ruta hacia el norte, cruzando el río Flamisell y siguiendo el cauce del Noguera Pallaresa hasta llegar al estrecho de Collegats y al Pallars Sobirà”, señala.

El proyecto para construir una nueva pasarela para los peatones surge tras constatar el creciente tráfico de vehículos por el puente ya existente en el Eix Pirinenc (N-260). Esto llevó al ayuntamiento a plantear una alternativa que separase por seguridad y comodidad la circulación peatonal de la de coches y camiones.

Mejorar la movilidad urbana, la accesibilidad a personas con movilidad reducida y la sostenibilidad (al ofrecer alternativas a la circulación en vehículos motorizados) son algunas otras de las motivaciones que cita el proyecto para la construcción de esta nueva pasarela. Además, recalca que esta estructura sobre el río “se integrará en el paisaje natural y urbano, minimizando su impacto ambiental”.

La zona donde deberán llevarse a cabo las obras ha sido ya objeto de estudios geológicos y topográficos. El presupuesto estimado de los trabajos asciende a un total de 353.676 euros, si bien esta cifra no incluye las rampas y las pasarelas para acceder a la pasarela. El ayuntamiento de La Pobla de Segur trabaja actualmente para poner en marcha diferentes acciones previstas en su plan de sostenibilidad turística.