El Club de Bitlles ya tiene local con baño, una larga reivindicación

El ayuntamiento de Tàrrega ha finalizado las obras de renovación de las instalaciones del Club de Bitlles en la zona deportiva. Ahora el equipamiento cuenta con un local con oficina, sala de material y baño. Se trata de una larga reivindicación del club que mejorará las condiciones de los usuarios. Además, se ha instalado una nueva valla de seguridad exterior y se han llevado a cabo las instalaciones eléctricas necesarias. Los trabajos han ido a cargo de Tallers Vidal Amill SLU y han supuesto una inversión de 71.973,22 euros. El concejal de Urbanismo, José Luis Marín, destacó que “no tan solo damos respuesta a una demanda histórica del club, sino que consolidamos un espacio deportivo digno y moderno que contribuirá a fomentar la práctica de este deporte tan arraigado en Tàrrega”.

Las mejoras se estrenarán el próximo sábado 3 de mayo con la celebración de la final a 6 de Bitlles Catalanes de Lleida con la participación de los mejores equipos de la provincia.

El Club de Bitlles Tàrrega se fundó en 2004 y en 2011 estrenó instalaciones en la zona deportiva con 10 carriles, que ahora se han completado.