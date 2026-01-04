Ya no habrá que ir a las comisarías para pedir los permisos de salida al extranjero de los menores

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han implantado el sistema telemático para pedir los permisos de salida al extranjero de los menores. Es un trámite obligatorio siempre que los niños salgan del territorio del Estado sin ninguno de sus progenitores o tutores legales. Hasta ahora, sólo se podía hacer en las comisarías, pero a partir de este domingo también se podrá solicitar por internet.

El cuerpo ha indicado que la iniciativa se enmarca en la estrategia de reforma que está impulsando el Govern con el fin de "hacer los servicios públicos más accesibles, ágiles, amables e inteligentes". De hecho, este es uno de los 170 trámites que se están rediseñando. En junio finalizará la transformación que tiene como objetivo reducir el tiempo de resolución y ahorrar desplazamientos.