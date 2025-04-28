SEGRE

Investigan una ola de incendios en contenedores en Agramunt

La madrugada de este lunes han quemado en seis puntos de la localidad, principalmente en el casco antiguo

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre
Imatges: Laia Pedrós

Creado:

Actualizado:

En:

Los Mossos d'Esquadra investigan una ola de incendios en contenedores en Agramunts. Los fuegos se han producido a lo largo de la madrugada de este lunes en seis puntos diferentes de esta localidad del Urgell, la mayoría de ellos en la zona del casco antiguo. Los Bombers han recibido el primer aviso a las 01.38 horas desde la calle Vilavella, donde han quemado tres contenedores. Después, hasta pasadas las 4 de la madrugada, se han ido sucediendo los incendios en cinco puntos más: raval de Puigverd, Ronda del Molinal, calle dels Hortets, Costa dels Dipòsits y Santa Esperança.

Incendi en contenidor al carrer Raval de Puigverd d'Agramunt / Laia Pedrós

La alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, ha explicado que se tendrán que cambiar una quincena de contenedores que han sido afectados por el fuego total o parcialmente. "No sabemos quién lo ha hecho, pero parece que son personas que han hecho el recorrido caminando", ha dicho Fernández, quien ha añadido que ha habido vecinos "que han pasado miedo", porque los incendios se han producido al lado de casas, y que la policía "ha identificado a varias personas". El ayuntamiento ha recogido información de varias cámaras y ya ha interpuesto denuncia por esta ola de incendios en contenedores.

Un dels contenidors afectats al carrer Hortets d'Agramunt.

Un dels contenidors afectats al carrer Hortets d'Agramunt.Laia Pedrós

