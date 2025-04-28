Obras para una movilidad más segura en la LV-3342

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Anglesola y la Diputación de Lleida llevan a cabo una actuación para conseguir una movilidad más segura en la carretera LV-3342 a su paso por el interior de este municipio del Urgell, concretamente desde la conexión con la A-2 hasta la conexión con la C-53.

Los trabajos se centran en renovar el pavimento, que se encontraba muy deteriorado, construir dos tramos de aceras en el tramo urbano de la carretera y ampliar otros ya existentes, colocar una barandilla de protección e instalar reductores de velocidad del tipo espalda de asno (elevaciones en la calzada).

La actuación cuenta con una inversión de 297.000 euros, financiada entre la Diputación de Lleida con 257.000 euros -ya que es el titular de la vía- y el ayuntamiento de Anglesola con 39.500 euros. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y medio.

La alcaldesa, Carme Miró, destacó la importancia de esta obra para mejorar la seguridad vial. Miró recordó que se trata de una vía muy transitada porque es el acceso directo a la autovía.