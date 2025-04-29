Ciudades sin semáforos ni gasolineras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El tráfico viario también se vio afectado por el apagón, sobre todo en los municipios más grandes donde hay semáforos, que dejaron de funcionar. En Lleida, la Guardia Urbana desplegó a un centenar de agentes para controlar la circulación en los puntos más concurridos, como el entorno de la estación de trenes o la rotonda que une el Passeig de Ronda y la calle Cos-Gayón con la entrada a la ciudad por la N-II. Asimismo, los agentes cortaron con conos varias calles que cruzan arterias con mucha circulación, como Baró de Maials o Príncep de Viana, para evitar que en estas grandes vías confluyeran vehículos con diferentes sentidos de circulación. Además, también cortaron el acceso al puente de Pardinyes desde Baró de Maials, obligando a desviarse por la avenida de Tortosa.

La labor de la Policía Local fue clave para minimizar atascos y evitar accidentes y un caos viario por la falta de los semáforos. No obstante, la mayoría de los conductores demostraron una gran ejemplaridad dándose paso unos a otros y reduciendo la velocidad en los cruces donde no había agentes y en los pasos de peatones. Cabe recordar que, cuando un semáforo no funciona, se debe actuar como si fuera una señal de stop. Si no funciona ningún semáforo de una intersección, se debe seguir la norma de ceder el paso a los vehículos que vienen por la derecha. Los vehículos también tienen que parar cuando un peatón quiere cruzar un paso de cebra, como si no hubiese semáforo.

Las complicaciones del tráfico no se limitaron a Lleida, sino que la Urbana de otras capitales de comarca como Tàrrega también tuvo que actuar. En la capital del Urgell, además, los pasos a nivel quedaron bajados durante unas horas pese a la detención de la circulación de trenes, lo que causó algún atasco.

Del mismo modo que ocurrió en los supermercados, en las pocas gasolineras que quedaron abiertas se formaron largas colas antes de que la mayoría tuvieran que cerrar. Fuentes próximas al departamento de Interior afirmaron que se formaron peleas en alguna.