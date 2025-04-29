La Federació d'Hostaleria de Lleida tilda de “desastrosa” la jornada de este lunes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha tildado de “desastrosa” la jornada de este lunes. Castellarnau ha explicado que el apagón eléctrico llegó cuando las cocinas ya estaban a pleno rendimiento preparando el servicio del mediodía. Los restaurantes que tienen gas o fuego de carbón intentaron cocinar, pero como no pudieron poner en marcha el extractor por falta de luz, se hizo inviable, ha dicho. Castellarnau ha cifrado en un 90% los restaurantes que tuvieron que cerrar y en un 10% los que continuaron abiertos a oscuras y sirviendo platos fríos. El presidente de los hoteleros ha explicado que ahora tendrán que mirar qué pérdidas cubren los seguros y si hay ayudas del Govern.