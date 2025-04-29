Herido el conductor de un ciclomotor en un accidente en Juneda

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido de gravedad menor este martes al chocar el ciclomotor que conducía contra un turismo en la LV-2001. El herido ha sido trasladado por una ambulancia del SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En el accidente también ha resultado afectada una mujer que ha sido atendida por el SEM y que ha recibido el alta en el mismo lugar.

El choque ha obligado a cortar la carretera.