Atacar las tormentas con ondas de acetileno: los cañones antigranizo proliferan entre los frutales

Estos dos cañones antigranizo están instalados en una zona de frutales de Saidí, entre la Huerta de Muro y la Vall de Banyils. - JORDI ECHEVARRÍA

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

Los cañones antigranizo proliferan en el Baix Cinca, donde la instalación de dos artefactos en Saidí se suma a la de la empresa Sarraseca en la partida de Vincamet, cuya legalización urbanística lleva un año tramitando el ayuntamiento de Fraga aunque la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) ha dejado claro que carece de autorización.

Los dos cañones se encuentran en sendas parcelas de frutales del polígono 21 de Saidí, entre la Huerta de Muro y la Vall de Banyils.

Se trata de instalaciones similares a la de Vincamet, de unos diez metros de altura y con el anagrama de Grupo Spag, una empresa valenciana que fabrica cañones antigranizo, entre otros artefactos.

Según la empresa, se trata de aparatos que atacan las tormentas de granizo emitiendo ondas de acetileno, que garantizan una cobertura de 80 hectáreas y que funcionan con un sistema de IA (inteligencia artificial) que “detecta la nube con granizo y automáticamente se pone en funcionamiento” para lanzar “la onda de choque a la potencia y frecuencia determinada” y que “una vez finalizado el sistema por sí solo se apaga”.

Fuentes del ayuntamiento de Saidí aseguraron carecer de cualquier tipo de información acerca de la instalación de los cañones antigranizo. Tampoco les ha sido comnicada su ubicación.

La CHE, organismo competente en materia de ciclo del agua, lleva siete años sin autorizar la instalación de cañones antigranizo. Se “entendió que no procedía autorizar ni denegar una instalación que no parece evitar el agua precipitada”, concluyeron los informes solicitados a varias instituciones.