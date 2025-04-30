El sector solar se reivindica y plantea cambios para ganar estabilidad: “hay mucho interés en culpar a la energía solar”

“Los paneles solares dejaron de verter energía en la red”, explica Jaume Pedrós, dueño de una planta fotovoltaica en Linyola y delegado en Catalunya de la asociación de pequeños productores de energías renovables Anpier, al recordar el apagón del lunes. “No sé si sabremos lo que pasó, pero hay muchos intereses en culpar de a la solar”, lamenta. El papel de esta fuente de energía es estos días objeto de críticas desde posiciones que cuestionan las renovables y defienden la térmica y la nuclear. El sector, por su parte, se reivindica y propone medidas para ganar estabilidad en el sistema energético.

Para Miguel Ángel Martínez, presidente de Anpier, “es un despropósito culpar a la fotovoltaica” del apagón. “No supone riesgo si está bien gestionada y operada”. Este, recalca, es el papel de Red Eléctrica (REE). “Es quien debe ordenar paradas si hay desajustes entre oferta y demanda eléctrica”. La delegada de Unefcat en Catalunya Helen Badger apunta que “para conectarse, cualquier central solar necesita cumplir unas condiciones que marca REE”.

Otras voces del sector ponen el acento en la necesidad de incorporar nuevas tecnologías. Manel Romero, ingeniero industrial y miembro de la junta de la patronal fotovoltaica Unefcat, señala que “las renovables suponen el 60% de la generación, pero ahora la red no es tan robusta”. Esto se debe a que otras tecnologías, desde la hidroeléctrica hasta la nuclear, generan una inercia que suaviza las paradas en la producción. Esto aporta estabilidad a la red eléctrica, algo que las solares no hacen: se desconectan cuando hay incidencias en la red, lo que se traduce en paradas abruptas en la generación de energía.

Una de las claves para solucionarlo, indicó Romero, es sustituir los inversores que transforman la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna. Frente a los actuales, llamados grid followers, países como EEUU o Australia empiezan a emplear los denominados grid forming, que refuerzan la red al aportar inercia.

Tanto Romero como Badger destacaron también la necesidad de avanzar en sistemas de almacenamiento de energía como las instalaciones de baterías para estabilizar el suministro eléctrico de las renovables.