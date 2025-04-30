La Inspección investiga a Pini por poner trabas a una huelga en su matadero de Binéfar

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador al matadero Litera Meat de Binéfar, del grupo italiano Pini y en el que trabajan casi 2.000 empleados, un millar de ellos de Lleida, por haber obstaculizado el desarrollo de una huelga convocada el pasado diciembre.

La Inspección de Trabajo abrió una investigación tras recibir una denucia de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón, que a su vez había recibido varias del sindicato CNT que advertían de un posible episodio de esquirolaje por la presencia en la planta de empleados de una empresa portuguesa con delegación en Cáceres.

Sin embargo, según ha podido saber SEGRE, la Inspección no detectó casos de sustitución indebida de trabajadores huelguistas. No obstante, la Inspección sí ha detectado la comisión de otras infracciones por parte de los responsables del matadero relacionadas con la convocatoria de huelga, caso de la modificación indebida de descansos y de la prohibición del acceso al centro de trabajo al comité de huelga durante un día. La modificación de horarios acarrea multas de hasta 190.000 € y la prohibición de acceso, de hasta 90.000€. Litera Meat no ha respondido a la consulta de este diario sobre las inspecciones