Las rejas automáticas quedaron bloqueadas: “sin la ayuda de dos voluntarios no habríamos podido cerrar la tienda”

Los negocios que tienen rejas de seguridad automáticas tuvieron serios problemas el lunes para bajarlas al no disponer de electricidad, ya que quedaron bloqueadas. Uno de ellos fue el establecimiento de Vodafone de la calle Major de Lleida. Sus responsables, Thais y Angie, explicaron que “no habríamos podido cerrar la tienda sin la ayuda de dos voluntarios de una empresa de Manresa que nos ayudaron, a nosotras y a más negocios del Eix Comercial, sin pedir nada a cambio”.

Las encargadas de la tienda, una franquicia, recordaron que “no pudimos cerrar al mediodía y desmontamos toda la tienda para guardar los productos y ordenadores en nuestro ‘búnker’, ya que vinieron agentes de los Mossos y nos avisaron de que éramos una de las tiendas más vulnerables [respecto a las posibilidades de sufrir saqueos] junto a las joyerías”.

De hecho, “durante la tarde y el anochecer, cuando ya estábamos cerrando la verja, se acercaron personas que hacían fotos a escondidas de la tienda y miraban mucho las esquinas, preguntábamos quiénes eran y se iban sin responder de forma sospechosa”, aseguraron.

Thais y Angie se dirigieron a la Guardia Urbana y pidieron ayuda para bajar la reja, pero “nos dijeron que lo tenían prohibido porque no se hacen responsables de los daños”, aunque “sí que hicieron llamadas para intentar encontrar ayuda”. Más tarde volvió una patrulla de Mossos de paisanos y “nos dijeron que pasarían dos personas voluntarias a ayudar a las tiendas que estaban en nuestra situación”, explicaron.

“Uno de ellos, un chico muy delgado, entró y arrancó un cable de acero para poder desbloquear la puerta. La bajamos hasta casi el nivel del suelo y lo ayudamos a salir desde fuera, desde donde acabamos de cerrar la tienda. Les quisimos pagar, pero dijeron que simplemente estaban ayudando”, concluyeron.