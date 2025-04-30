Pérdidas “millonarias” en las tiendas

“El apagón afectó al 100% de los comercios y servicios. Los que no son de alimentación, tuvieron pérdidas porque no pudieron vender nada, y a los de alimentos, igual que en la restauración, se deben sumar las pérdidas de todo lo que tenían en las neveras”. Manel Llaràs, presidente de Pimec Comerç, resumió de este modo la situación del día después de la falta de suministro generalizada, añadió las incidencias técnicas registradas en algunos establecimientos, que tuvieron problemas con las puertas automáticas. Señaló que están en contacto con todas las asociaciones comerciales de la demarcación para efectuar una valoración de las pérdidas, que vaticinó que serán “millonarias”, y añadió que si no las cubren los seguros “puede haber problemas”. Además, Llaràs reclamó conocer una explicación de las causas del apagón, y pidió a la administración “más sensibilidad y que haga lo máximo posible” . “La energía depende de Red Eléctrica y las compañías privadas, pero la administración tiene también una responsabilidad”. “Tenemos miedo de que vuelva a pasar. Dependemos de la electricidad”, subrayó.

Por su parte, la Federación de Comercio de Lleida (Fecom) envió un mensaje a sus asociados instándoles a informar de las incidencias en sus negocios para reportarlas ayer mismo al departamento de Empresa. Maria Rosa Armengol, secretaria general de la Fecom, citó también como ejemplos productos estropeados por falta de refrigeración o puertas automáticas que quedaron fuera de servicio. “Estamos evaluando las pérdidas económicas, que serán importantes, y veremos el papel de los seguros y si tiene que intervenir el consorcio de compensación”, afirmó, y añadió que están a la espera de si las administraciones habilitan líneas ayudas especiales. Asimismo, elogió el esfuerzo de la Paeria en reforzar la seguridad durante las horas de falta de suministro, sobre todo en las áreas con más concentración de comercios en la capital, como el Eix y la Zona Alta. “Pedimos un refuerzo, la respuesta fue rapidísima y no ha habido incidentes”, indicó.