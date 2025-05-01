Comes y Bombardó optan a dirigir ERC en Lleida y Pirineo

Esquerra Republicana de Catalunya ha convocado esta semana elecciones para renovar la dirección regional en Lleida y Carles Comes, su actual presidente, se perfila para repetir en el cargo. La votación se celebrará en el marco de un congreso regional el próximo 16 en Agramunt y ayer comenzó el plazo para presentar candidaturas. Si bien no se descarta que haya más de una opción, lo que es seguro es que Comes, alcalde de Torrelameu, encabezará una lista con buena parte de la permanente actual y algunas caras nuevas.

Comes fue presidente de ERC en Lleida entre 2011 y 2019 y recuperó de nuevo el cargo en octubre de 2023 tras imponerse a Miquel Serra y Xavier Eritja. Los republicanos renovarán también el partido en el Pirineo, presidido por Marian Lamolla, de La Seu. Lamolla no optará a la reelección en el congreso que se celebrará el día 24 (aún por convocar) y Roser Bombardó, alcaldesa de Montellà i Martinet y exdirectora general de Políticas de Montaña, optará a sustituirla. En las últimas semanas se ha barajado el nombre de Eva Fiter, de Tremp y directora en el anterior Govern de ERC del Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, para optar a la presidencia de ERC en el Pirineo encabezando una candidatura alternativa. Sin embargo, Fiter no ha confirmado por ahora esta posibilidad.