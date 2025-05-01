Vuelven los trasbordos en la línea de la costa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las obras para el nuevo acceso ferroviario al Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat obligarán a cortar la circulación de trenes entre El Prat de Llobregat y Vilanova/Aeropuerto desde hoy y hasta el domingo día 4 de mayo. En la línea R14, esto supondrá que todos los servicios con destino y origen en Lleida iniciarán y finalizarán en la estación de Cunit, respectivamente, quedando interrumpido el trayecto habitual entre Estació de França y Cunit. Para garantizar la movilidad, Renfe ha programado autobuses lanzadera cada 15 minutos entre Cunit y Barcelona, coordinados con los horarios habituales de los trenes. El punto de salida y llegada en Barcelona será en la calle Pau Gargallo, junto a la línea L3 de Metro, lo que obligará a los viajeros a realizar transbordos en metro si quieren conectar con Sants, Passeig de Gràcia o Estació de França. Los títulos de transporte permitirán acceder al metro presentando el billete original.

Las obras también afectarán las líneas R2 y R2 Sud y R15, R16 y R17. El dispositivo especial incluye 100 informadores en los puntos de transbordo y el servicio alternativo será accesible para personas con movilidad reducida, aunque no se podrá acceder con bicicletas ni mascotas. Se prevé una afectación significativa en los tiempos de viaje y en la comodidad de los desplazamientos habituales. En total, Renfe ha programado más de 8.700 trayectos en autobús para garantizar la movilidad de todas las líneas. El plan alternativo de transporte por carreteracontará con hasta 26.400 plazas al día. En la misma línea, Rodalies ha diseñado un dispositivo especial con 100 informadores para garantizar la información, que se encontrarán en cada uno de los puntos de transbordo. La reprogramación del servicio se ha diseñado de forma conjunta con la Generalitat.