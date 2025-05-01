‘Zona azul’ sin parquímetros en la avenida Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La reforma de la avenida Catalunya que ha llevado a cabo el ayuntamiento de Alfarràs ha servido para implantar un sistema de aparcamiento por tiempo limitado gratuito. Las plazas están delimitadas por el nuevo pavimento: es la superficie cubierta con baldosas marrones. En lugar de obtener tiquets de un parquímetro, los conductores dejan constancia de la hora en que aparcan dejando una nota en el salpicadero, o bien señalándola en relojes que distribuyen los comercios locales. A partir de entonces disponen de un máximo de una hora y media para dejar la plaza libre. Así lo explicaron fuentes municipales, que indicaron que, tras varias semanas de prueba e información a los usuarios, el consistorio ha empezado a imponer multas a quienes sobrepasan el límite de tiempo. Apuntaron que ya se hjan puesto más de una decena de sanciones por este motivo, cuyo cobro está delegado al órgano de recaudación de la Diputación. Otra novedad de la reforma de la avenida Catalunya es un nuevo e inusual alumbrado nocturno, con forma circular y diseñado para iluminar las jardineras en la calle.