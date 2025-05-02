Aumentan las visitas guiadas a los monumentos de Cervera

Un grupo de turistas en una de las visitas guiadas a la Universitat de Cervera este mes de febrero. - C. MARSIÑACH

El interés por conocer el patrimonio y la historia de Cervera está en auge. Desde el año 2012 la concejalía de Turismo organiza cada sábado visitas guiadas a los monumentos. Los visitantes tienen la oportunidad de conocer dos de los edificios más emblemáticos: la Univeristat y la iglesia de Santa Maria, con un recorrido por el núcleo histórico.

En 2024 se registraron 585 visitantes, un incremento del 22% respecto al año anterior. Según la concejala de Turismo, Judit Guim, se trata de una propuesta que se ha ido consolidando y “nos permite tener una oferta cultural estable y accesible”. Las visitas mayoritariamente atraen a personas de la comarca y de todo el territorio catalán. “Se quedan sorprendidos al descubrir nuestro patrimonio, Cervera tiene un gran potencial turístico”, asegura Guim, que atribuye este aumento de visitantes, sobre todo fuera de la temporada alta, a campañas de promoción a través de las redes sociales. Bajo reserva previa se ofrecen otros nueve itinerarios guiados y en abril se retomaron las visitas teatralizadas a la Universitat.