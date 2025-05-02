Compost gratuito para los vecinos del Solsonès en el vertedero de Clariana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Coincidiendo con la celebración de la Semana Internacional del Compost, que tendrá lugar del 4 al 10 de mayo y que este año lleva como lema “¡La sostenibilidad empieza con el compost!”, el consell del Solsonès pondrá en marcha una iniciativa para acercar este fertilizante a la ciudadanía y promover su uso doméstico. Durante toda la semana, se habilitará un punto de autoservicio en el aparcamiento del Centro de Tratamiento de Residuos de Clariana de Cardener. Cualquier persona interesada podrá recogerlo de forma gratuita para utilizarlo en su huerto, jardín u otros espacios verdes privados. Para ello, será necesario que cada usuario lleve sus propios utensilios, como palas o sacos, para cargar la cantidad que vaya a llevarse.

El compost procede del tratamiento biológico de los residuos orgánicos recogidos de forma selectiva en la comarca y procesados en el centro. Con esta acción, el consell quiere reforzar la importancia de la correcta separación de los residuos orgánicos y mostrar el resultado tangible de la colaboración ciudadana en su gestión. Esta iniciativa se suma a una campaña de sensibilización de alcance internacional, cuyo fin es destacar que cualquier persona puede contribuir a la sostenibilidad a través del compostaje.