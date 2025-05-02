Publicado por redacció Imágenes: CHE i Segre Creado: Actualizado:

Las tareas para sellar la filtración detectada en la parte alta de la presa de Rialb avanzan según el calendario previsto, aunque todavía habrá que hacer varios trabajos y constataciones que requerirán tiempo para solucionarlo. Así lo ha informado el comité técnico del Plan Inuncat en una reunión de seguimiento de los trabajos celebrada este viernes, la cuarta desde la activación del plan Inuncat en fase de alerta el pasado 23 de abril. Así, Protección Civil mantiene la fase de alerta de este plan por la situación de escenario 1 de la presa, una declaración que especifica que no supone riesgo para la población. El plan se mantendrá en fase de alerta de manera preventiva mientras duren las tareas de sellado de la filtración.

El comité técnico ha convocado una próxima reunión de seguimiento el viernes 9 de mayo, y también mantiene el contacto con los municipios próximos al embalse (los municipios situados entre los embalses de Rialb y Riba-roja) para actualizarles la información.