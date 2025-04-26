Rialb, como en Roma, espera una ‘fumata’, pero amarilla y para reparar la presa del pantano

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

En Rialb se espera, como en Roma, una fumata: pero no de humo sino de agua, y tampoco de color blanco sino amarillo, similar al poliuretano. La aparición de trazas de ese color en la cuneta por la que desagua la filtración será la señal de confirmación del hallazgo de la filtración, ya que supondría que la inyección de resina expansiva ha ido a parar al curso de agua que atraviesa la presa.

La empresa contratada para la reparación está abriendo sondeos en los que introduce tubos de manguito, un artilugio que permite inyectar fluidos a distintas alturas y que es posible lavar sin extraerlo para volver a usarlo al día siguiente. Hasta ahora, las inyecciones han sido de mortero, ya que ninguna de las aperturas de sondeo ha devuelto el chorro de aire que indica la existencia de una cavidad. Tras el soplo, el primer paso es la inyección de la resina, la llegada de cuyas primeras trazas, de color amarillo, a la cuneta deberían confirmar el hallazgo.