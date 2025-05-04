Aplec renovado en Castell de Mur

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Por primera vez en su historia, el Aplec de Mur, la tradicional reunión de los pueblos que formaban la antigua pabordia de Mur, se celebró ayer en sábado. El cambio de día, impulsado por el ayuntamiento de Castell de Mur, buscaba favorecer la participación de vecinos y vecinas. Así lo explicó el alcalde del municipio, Miquel López.

La edición de este año llegó con varias novedades. Entre ellas, destaca la organización de un almuerzo libre, para el que el ayuntamiento puso a disposición de los asistentes mesas y sillas, previa reserva. Otra de las mejoras fue la adecuación del camino de la Serra, tradicionalmente utilizado por quienes optan por llegar a pie al castillo. La marcha, de unos 5 kilómetros y 200 metros de desnivel positivo, partió a las 8.30 horas desde Santa Llúcia y permitió a los participantes disfrutar de un recorrido panorámico pasando por Miravet.

La jornada incluyó la bendifición del término, la recepción de los pueblos del pabordado con el saludo de las banderas y el popular juego del catxo, organizado por la Comisión de Fiestas de Gàrdia de Noguera. Además, la catedrática de Historia Medieval Marta Sancho ofreció una charla en la que explicó los avances de la última campaña de excavaciones en el yacimiento de Mur. El cartel de esta edición también supuso una novedad, ya que fue diseñado por el artista de Tremp Otzzi, quien se inspiró en el mural de la Casa Badia de Tremp.