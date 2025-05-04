Más potencia pero menos estabilidad

Un alud de proyectos para centrales solares y eólicas colma la capacidad de la red eléctrica leridana, tanto la de media tension, a la que se conectan las de hasta 5 MW, como a las de alta tensión, donde evacuan su producción las de mayor potencia. Así se desprende de los últimos datos de Endesa, dueña de la mayor parte de la red de distribución, y de REE, titular de las grandes líneas de transporte eléctrico. El Estado ha reservado la capacidad que aún conserva esta última para futuras subastas de renovables.

La proliferación de proyectos de energías limpias contrasta con la ausencia de nuevas instalaciones para almacenar energía, que van desde sistemas de baterías hasta centrales hidroeléctricas reversibles. Son necesarias para equilibrar el sistema eléctrico ante la creciente producción renovable, según la patronal fotovoltaica Udefcat. Manuel Romero, miembro de la junta de la entidad e ingeniero industrial, advirtió que la incorporación de energía solar hasta superar el 60% de la producción total en España “hace menos robusta la red” porque se desconecta de forma súbita cuando esta sufre una incidencia, frente a la inercia que caracteriza a tecnologías anteriores, desde la hidroeléctrica a la nuclear, que suaviza las paradas en la producción. Sistemas de almacenaje energético y cambios en las plantas solares son medidas que apunta para ganar estabilidad en la red (ver desgloses).

Proponen unir pantanos para almacenar energía en Lleida

Las centrales reversiblesconstan de dos embalses en diferentes alturas conectados entre sí. Absorben excesos de producción eléctrica bombeando caudal desde el pantano inferior al superior, y aportan energía en horas de alta demanda turbinando agua desde el superior. Así ayudan a casar oferta y demanda eléctrica. Hay proyectos para ampliar Sallente-Estangento, el de la nueva central reversible de Gironès-Raimats, en Tarragona, y propuestas para unir otros pantanos.

Una pieza clave para que la fotovoltaica gane estabilidad

El inversor que convierte la corriente continua de los paneles solares en alterna es una pieza clave para que la energía fotovoltaica gane estabilidad. La mayoría de instalaciones usan los llamados grid followers, que se acoplan a la red y se desconectan súbitamente de ella cuando sufre incidencias. Países como EEUU o Australia empiezan a emplear inversores denominados grid forming, que refuerzan la red al funcionar de forma autónoma a ella y aportarle inercia.