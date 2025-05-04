Tremp divulga el cordero del Pallars

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Las calles de Tremp se llenaron ayer de vecinos y visitantes con motivo de la primera jornada de la Fira Pallars Terra de Corder, un certamen dedicado a divulgar la calidad del cordero criado en la zona y otros productos de proximidad como embutidos, quesos, coca y vino, entre otros alimentos de elaboración artesanal. Podían encontrarse en más de sesenta paradas que atrajeron a un numeros público.

La inauguración contó con la presencia del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, quien remarcó la importancia de la ganadería ovina para la economía y la identidad del Pallars. El acto terminó con una visita institucional al consistorio.

Uno de los puntos más visitados fue la muestra de corderos en la zona verde del Juncar, abierta tanto ayer como hoy, donde los asistentes pudieron ver de cerca los animales y la labor de los ganaderos locales. La jornada incluyó una demostración de oficios tradicionales, destacando la creación en directo de una pieza de ropa de pastor a partir de piel de oveja.

Los más pequeños disfrutaron en la rambla Doctor Pearson de juegos de madera y talleres creativos. Por la tarde, la cocina tomó el protagonismo con una demostración a cargo de Antonio Palacio, de la IGP Ternasco de Aragón, seguida de un animado correfoc con gegants y el grupo Xirigralles. El Pallars Food Fest fue uno de los platos fuertes. Permitió al público degustar croquetas, hamburguesas, migas de pastor o tiramisú, todo ello maridado con vinos elaborados por cuatro bodegas del territorio.

Hoy la feria continúa con actividades como una exposición de coches clásicos, demostraciones de conducción, talleres y una comida popular al mediodía, además del espectáculo L’actitud por la tarde.