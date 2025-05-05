SEGRE

Resuelta la incidencia que ha provocado retrasos en varias líneas de Rodalies

Los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y se ha habilitado un servicio de refuerzo por carretera

Un tren de Rodalies en una imagen de archivo.

Un tren de Rodalies en una imagen de archivo.

Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

La incidencia en las instalaciones de la estación de Vilanova i la Geltrú que ha provocado retrasos de más 30 minutos en las líneas R2 Sur, R15, R16, R17, RT2 y R14 (entre Lleida y Barcelona pasando por Tarragona) ya ha sido resuelta. Según ha informado Renfe, los trenes están recuperando progresivamente las frecuencias y horas de paso habituales y se ha habilitado un servicio de refuerzo por carretera para dar apoyo a las líneas afectadas.

La incidencia ha provocado que en la R2 Sur circularan dos trenes por hora y sentido y que en el resto de líneas afectadas hubiera demoras de hasta 45 minutos. De hecho, la circulación se ha restablecido inicialmente pero ha vuelto a quedar interrumpida poco rato después. Según Renfe, la situación ahora sí que se iría normalizando.

