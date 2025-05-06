Detectan una fuga de agua de 10.000 litros la hora en La Pobla

El ayuntamiento de La Pobla de Segur ha detectado una fuga de agua de 10.000 litros por hora en la red de abastecimiento municipal. El alcalde, Marc Baró, explicó que en los trabajos llevados a cabo por la brigada municipal para encontrar por dónde se pierden 20 metros cúbicos de agua diarios se ha conseguido detectar una de las más importantes, como la de la calle Sant Miquel de Pui. Explicó la dificultad de encontrar la fuga ya que el agua iba directamente al alcantarillado de la localidad y “era prácticamente imposible detectar el agua”, dijo. Paralelamente, se han encontrado otras tres fugas con pérdidas menos significativas y “aunque aún queda por encontrar otra de más de 10 metros cúbicos”, dijo. Los trabajos se centran ahora en el centro de la localidad y se siguen haciendo cortes de suministro nocturnos en la red de distribución para averiguar los puntos más degradados de la red. Ayer los operarios comenzaron a cambiar la tubería de la avenida Sant Miquel del Pui y los trabajos provocarán cortes intermitentes de agua durante la noche. Durante las obras quedará prohibido aparcar en esta calle en el tramo entre la plaza del Arbre y la calle de la Riba.