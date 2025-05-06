Àger impulsa un proyecto de turismo sostenible con propuestas de los vecinos

La Casa del Montsec de Àger acogió ayer la presentación del proyecto turístico El cel de la Vall d’Àger que nace con el objetivo de impulsar un turismo sostenible, mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la cultura y la identidad local. La alcaldesa, Mireia Burgués, explicó que la presentación también permitió que los vecinos pudieran hacer aportaciones y presentar ideas para reforzar el proyecto, que está siendo elaborado por una empresa especializada. “Los actores del territorio y vecinos pueden hacer aportaciones que se valorarán y se intentarán implementar”, dijo Burgués. Añadió que los activos de Àger tienen son relevantes y merecen un valor añadido.

Por otra parte, un total de 24 empresas y entidades del Pirineo y Ponent han participado en una formación organizada por el Patronato de Turismo para impulsar la creación de nuevas experiencias vinculadas al aceite y al vino.

El objetivo era también mejorar la calidad de la oferta ya existente en la demarcación. El director del Patronato, Juli Alegre, explicó que se ha explicado cómo disenyar experiencias turísticas atractivas o vender un producto utilizando técnicas de marqueting digital.