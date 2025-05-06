La Diputación pone al cobro 361.170 recibos por 92 millones en impuestos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Diputación a puesto al cobro 361.171 recibos de impuestos y tasas por valor de 92,6 millones de euros y por primera vez podrán pagarse a través de bizum al organismo de recaudación. El principal tributo es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo cobro tienen delegado a la corporación 223 de los 231 municipios tras la incorporación de Artesa de Lleida. Tributs Lleida abrió ayer el periodo de pago voluntario del IBI, con 268.693 recibos y un importe superior a los 78 millones de euros; también puso al cobro otros 786 recibos del BICE (impuesto de bienes inmuebles de características especiales), por valor de 7.113.440 euros.

En este caso, la reversión de la autopista AP-2 al Estado puso fin al cobro del BICE a la antigua concesionaria Acesa, si bien los equipamientos de energías renovables están ocupando su lugar (de forma muy lenta, al compás de su implantación), junto al impuesto que pagan embalses y centrales hidroeléctricas.

Por otra parte, también se ha abierto el periodo de cobro de 91.692 recibos de tasas municipales y también de comunidades de regantes, un servicio que el organismo de recaudación ha incorporado en los últimos años.

Tributs Lleida ha abierto también la posibilidad de abonar los importes de los impuestos y tasas a través de la apliación Bizum, un sistema que la Paeria de Lleida ya estrenó en el año 2022. El ayuntamiento y apermite actualmente efectuar todos los pagos a través de Bizum.

En otro orden, la oficina de tributos ha puesto en marcha este año un sistema de atención a través de videoconferencia, a la vez que ha incorporado un programa piloto en los ayuntamientos de Bellpuig y La Pobla de Segur donde se han habilitado ordenadores para que los contribuyentes que no tienen ordenadores u otros sistemas telemáticos en casa puedan recurrir a los dispositivos en la sede consistorial.

■ La previsión de ingresos en fase de pago voluntario del IBI contempla que Balaguer ingrese por este concepto a través de Tributs Lleida 5.637.555 euros. Le sigue Tàrrega, con 5,312.416 euros; Mollerussa, con 4.303.896 euros; Naut Aran (cuyas montañas acogen la estación de esquí de Baqueira Beret), con 3.595.619 euros, y Cervera, con otros 3.079.638 euros.

La oficina de recaudación provincial prevé aplicar este 2025, según se aprobó en un pleno a finales del año pasado, una rebaja de un 1% al premio de cobranza que percibe de los ayuntamientos por la gestión de sus impuestos y tasas. En 2023, año de la última liquidación, Tributs gestionó el cobro de 140 millones de euros y recibió 6,5 millones de las delegaciones. La rebaja de la tasa de gestión fue reclamada por la oposición.